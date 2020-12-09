شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددي لدائرة ميت غمر.. تقدم «عزب» و«الألفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بالدقهلية، الليلة، تقدم الدكتور محمود العزب وأحمد الألفى وحصولهما على أعلي الأصوات في الدائرة بعد الحصر العددى لجميع اللجان الفرعية .

حيث حصل محمود أحمد العزب السيد وشهرته الدكتور محمود العزب على 56056 حصل أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفى وشهرته أحمد الألفى على 50356 صوت، بينما حصل بدوى عبداللطيف هلال بدوى وشهرته بدوى عبداللطيف 40260 صوت، وعبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى وشهرته عبدالفتاح البحراوى 39304 صوت

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بدائرة ميت غمر 321875 ناخب وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 96390 ناخب، وإجمالي الأصوات الباطلة 3452 صوت وإجمالي الأصوات الصحيحة 93938 صوتا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.