شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأولية بالدائرة الرابعة بكفر الشيخ.. تقدم داوود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير المؤشرات الاأولية لعمليات الفرز بالدائره الرابعة التي تضم دسوق وفوه ومطوبس، تقدم محمد عبدالعليم داوود، ويليه عادل النجار، ويتنافس على المقعد الثالث كلا من اللواء صلاح المعداوي ومحمد سعد الصمودي.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.