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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الدفعة السادسة من الزي الأزهري بـ3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري لأئمة المساجد، نشر الموقع الإلكتروني صور لتوزيع الدفعة السادسة من الزي الأزهري بعدد (350) زيًا أزهريًا، وعدد (250) عمامة أزهرية في (3) محافظات هي: ( الغربية – المنوفية – الشرقية )، وما زال التوزيع مستمرًا.
وكانت وزارة الأوقاف قد أشارت في بيان سابق عن إنجازاتها خلال عام 2020 إلى أنها قامت بتوزيع (30391) زيًّا أزهريًّا، و(7042) عمامة أزهرية على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية
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