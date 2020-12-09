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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات المنوفية.. مسيرة إلى قبر طلعت السادات بعد تصدر نجله دائرة تلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة المنوفية احتفالات كبيرة من المرشحين المتصدرين نتائج الانتخابات فى المحافظة أبرزها احتفال كريم طلعت السادات بفوزه أمام مقر حملته الانتخابية ثم قام بالتوجه فى مسيرة إلى قبر والده طلعت السادات فى قرية ميت أبو الكوم فى مركز تلا لقراءة الفاتحة على روحه، كما احتفل أنصار زميله الذى تصدر تجميع أصوات اللجان بعده علاء جعفر أمام مقره الانتخابى.
وفى دائرة منوف قام المئات من أنصار المرشح أحمد أبو زيد بمسيرة بالسيارات حاملين أعلام مصر، وفى مركز أشمون احتفل أنصار النائب صابر عبد القوى بالرقص على أنغام الطبل البلدى أمام منزله.
وجرت اعادة انتخابات مجلس النواب فى محافظة المنوفية بعدد 6 دوائر انتخابية على 11 مقعدًا تنافس فى جولة الإعادة عليهم 22 مرشحًا، بعدد 926 لجنة فرعية فى 512 مقرًا انتخابيًا، وبلغ عدد الناخبين فى محافظة المنوفية 2 مليون و698 ألفًا و758 ناخبًا وناخبة.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.
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