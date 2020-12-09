شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظي عن تكريم وحيد حامد في «القاهرة السينمائي»: يستاهل كل خير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق السيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة «الهرم الذهبي» التقديرية خلال فعاليات المهرجان، قائلًا: «وحيد حامد يستاهل كل خير وهناك حالة حب وعشق كبيرة له».

وأضاف «حفظي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، من خلال فقرة «التاكسي»، حيث اصطحب «عامر»، «حفظي» في جولة بـ«التاكسي»، أن جمل الحور الخاصة بوحيد حامد، بها جمال وواقعية عذوبة ونابعة من الشخصية نفسها، مؤكدًا أن كل شخصية يكتبها حامد، تكون لها معالمها وملامحها.

وكانت قد انطلقت، الأربعاء الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومُنح السيناريست وحيد حامد، جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلمًا، وحوالي 30 مسلسلًا تلفزيونيًا وإذاعيًا.