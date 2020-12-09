شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عيد وجمال عبيد يحصلون على أعلى الأصوات في انتخابات الإعادة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المستشار رفعت صقر رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالسويس، نتيجة الانتخابات لجولة الاعاده والتي تمت بالصالة المغطاة بالمحافظة.
حيث بلغت عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصوات علي مدار يومين الانتخابات45290 فيما كانت بلغت الأصوات الصحيحة 40274 بينما كانت الأصوات البطالة 5016
وحصل المرشح الفردى حسن عيد عن حزب مستقبل وطن على 22526 صوت والمرشح جمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهورى 20463 و المرشح المستقل جلال مازن 20296 والمرشح أحمد مراد عن حزب حماة وطن 17263.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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