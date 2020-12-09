شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات ديسمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم، الأربعاء، صرف معاشات ديسمبر لمن تخلفو عن المواعيد المحددة ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ، حيث تقوم مجموعات العمل بمتابعة عمليات الصرف أول بأول .

واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، تم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة ويتم الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.

‎كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكد أنه فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر يتم توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.