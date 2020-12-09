شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إحالة 19 ألفا و62 مخالفة تعدٍ على النيل والترع للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل، بوزارة الموارد المائية والرى إلى 19 ألفا و62 محضر مخالفة، منهم 5771 على نهر النيل، و13291 على الترع.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي تتم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.

وتواصل الادارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كل الاختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.