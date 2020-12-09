شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات بعمل مجموعات على الواتس آب بين المعلمين والطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مشددة لكل المعاهد، من أجل تفعيل خدمة الواتس آب، والتى تأتى في ضوء الاستخدام الأمثل لوسائل الاتصال لدى المعلمين والطلاب لخدمة العلمية التعليمية، وفيما يخص التعليم عن بعد بشكل عام والتعامل مع تطبيق الواتس أب بشكل خاص حيث إنه يمثل أبسط أنواع التواصل، وما تم رصده من ملاحظات بالمناطق الأزهرية تفيد بعدم استخدام بعض المعلمين وإدارة المعهد والتوجيه لوسائل التواصل مع الطلاب بما يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد القطاع لذا يتم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها لمساعدة المعلمين والموجهين، وإدارة المعهد على كيفية إنشاء مجموعات "واتس آب" بحيث يقوم كل معلم بعمل مجموعة لكل فصل يقوم بالتدريس له اسم الفصل والمعهد وتشمل المجموعة جميع طلاب الفصل وإدارة المعهد والتوجيه مع تسجيل أرقام هواتف الجميع في كشف والتوقيع بالعلم، وحفظ أصل نسخة التوقيع داخل كل معهد على أن يتم الحفظ بمعرفة شيخ المعهد وتحت مسؤليته ويتم عمل مجموعة أخرى تضم الموجهين وشيخ المعهد والمعلمين لسرعة التواصل فيما بينهم، على أن يتم نشر الدليل المرفق کاملاً داخل لوحة الإعلانات بالمعهد.

كذلك التأكيد على قيام المعلمين بالتنبيه على الطلاب بمشاهدة القنوات التعليمية التي تبث المناهج الأزهرية بصفة خاصة وهي القنوات (الثانية .الثالثة. القنال .طبية وكذلك القنوات التعليمية الأخرى التي تقوم بيث المناهج الثقافية بصفة عامة وتوقيع الطلاب بالعلم للتأكد أن الطلاب قد تم إعلامهم بهذا الأمر ومتابعتهم عما شاهدوه وما مدى الاستفادة في المنهج المقرر، وتعلق أسماء القنوات ومواعيد البرامج داخل المعهد لمساعدة الطلاب على الوصول لها بسهولة.