شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تؤكد أحقية طلاب انتساب فى المشاركة بانتخابات الاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تطبق اللائحة الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية، موضحًا أنه سيسمح لطلاب انتساب موجه بكليات الجامعة بالمشاركة سواء بالترشح فى الانتخابات أو الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم بالاتحادات الطلابية.

وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سيتم السماح لطلاب انتساب بالحضور إلى الجامعة خلال أيام الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية ووفقًا للجدول المرسل من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ولم يتم إلزامهم بجدول المحاضرات فقط.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة أنهت استعدادت انتخابات الاتحادات الطلابية حيث تم إخطار عمداء الكليات بالجدول الزمنى بالإضافة إلى تجهيز الصناديق الخاصة بالانتخابات والعمل أيضًا على توفير مواد التطهير والتعقيم ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.