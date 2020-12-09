محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وحدات كاملة التشطيب، ضمن محور "الإسكان المتميز" بمدينة رشيد الجديدة، تشمل 564 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو طابع ساحلي بمساحات تتراوح من 90 إلى 93 مترًا.
ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز" مع وجود أنظمة سداد ميسرة، وتتوفر شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني:
وينتهى التقديم غدا الخميس الموافق 10 ديسمبر على أن يبدا الحجز الإلكتروني خلال الفترة من 20 وحتى 22 ديسمبر بالأسبقية.
وسجل سعر المتر 4980 جنيهًا وهو سعر موحد لكل المساحات، ووصل سعر الوحدة الـ90 مترًا لـ448 ألف وحدة 92 مترًا بـ467 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر 90 مترًا بـ448 ألفًا.. غدًا تعلن آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز في رشيد الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.