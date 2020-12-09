قطاع السياحة يرحب بقرار "المركزي" مد المبادرات حتى نهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

رحب عاملو ومستثمرو القطاع السياحي بقرار البنك المركزي المصري، مد فترة العمل بمبادرتي قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021.

وأوضحوا، لمصراوي، أن القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة وأهميته، كونه جاء تلبية لدعوات العاملين بالقطاع السياحي لمساندتهم في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم حاليا وتؤثر بشكل سلبي على السياحة.

وقال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار التأجيل ممتاز، كون الشركات والسياحة متوقفة منذ 10 أشهر وليس هناك دخل أو عائد مالي، خاصة شركات السياحة الدينية والجميع لديهم أعباء مالية كبيرة، والقرار يساعد على تخفيف هذه الأعباء.

وأوضح عضو الاتحاد لمصراوي، أن مد هذه المبادرة يساعد في تحريك سوق العمل والاقتصاد العالمي والسياحة العالمية وسوق الطيران.

وأضاف هزاع، أن القرار جزء من الدولة للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية، لكنها ستظل هذه الأعباء موجودة، لانعدام السياحة وعدم وجود دخل متابعا: مفيش دخل ولا سياحة خالص ومحدش يقدر ياخد قروض بأي حال من الأحوال حاليا كرأس مال لكي يدر دخل ويسدد فوائد القروض.

وأشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بالقرار موضحاً أن السياحة تعاني أشد المعاناة منذ مارس الماضي نتيجة لتوقف حركة السياحة عالميا بسبب اجتياح أزمة كورونا العالم كله.

وأشار إلى أن السياحة في مصر تأثرت بشكل كبير واستجابة الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي للحكومة والبنك المركزي تؤكد أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت ويحتاج لمساندة الدولة له وبالفعل استجابة الدولة من خلال مد تفعيل مبادرة البنك المركزي للسياحة لمدة عام آخر.

ودعا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم للفنادق لإعادة ترتيب البيت من الداخل في السياحة من خلال تطوير وإحلال وتجديد الفنادق بالمدن السياحية ووضع خطط مستقبلية للتغلب على آثار كورونا على السياحة في أسرع وقت وكذلك للاستعداد للمنافسة السياحية القوية عقب انتهاء ازمة كورونا في المنطقة وما يحدث من مستجدات على الساحة السياحية ببعض الدول.

وضرب عبد اللطيف مثالا بمدينة مرسى علم التي تتميز بجو نقي ومناطق سياحية لا يوجد لها مثيل بالعالم ولكنها تحتاج إلى تطوير البنية التحتية من كهرباء وغيرها وكذلك إنشاء داون تاون والتواصل مع شركات الطيران العالمية لتوفير رحلات مباشرة إلى مرسى علم وخفض سعر تذاكر الطيران على الرحلات الداخلية والتسويق بشكل أكبر لمرسى علم وبطرق غير تقليدية من خلال الأون لاين والسوشيال ميديا وتسليط الضوء على معالم مرسى علم السياحية الرائعة.

وناشد عبد اللطيف، بضرورة تأجيل مستحقات الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وتأمينات لفترة 6 أشهر على القطاع السياحي بشكل عام خاصةً وأننا نواجه موجة ثانية من جائحة كورونا التي يتوقف معها النشاط السياحي بالكامل.

وأصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، كتابا دوريا بتاريخ 6 ديسمبر 2020 بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021.

وأشار عامر، إلى استمرار سريان باقي شروط المبادرة، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020، للعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

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