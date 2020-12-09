شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح مستقبل وطن يتقدم بقليوب والقناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت لجنة الانتخابات بالدائرة الرابعة بقليوب والقناطر بمحافظة القليوبية نتائج الحصر العددي بنتيجة الانتخابات التي جرت بين المرشح المستقل عزت كريم مستقل ومرشح مستقبل وطن درويش مرعي. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 81896 صوتا والباطله 4877 صوتا وحصل مرعي مرشح مستقبل وطن علي 41525 بينما حصل عزت كريم 40371. وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020. ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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