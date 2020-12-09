شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددى لدائرة طلخا: تقدم «غازي» و«الخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة طلخا وتضم مراكز «طلخا ونبروه» بالدقهلية، الليلة، بعد الحصر العددي تقدم رضا عبدالله غازى والسيد الخضر وحصولهما على أعلي الأصوات في الدائرة.

وحصل رضا عبدالله محمد غازى حبيب على وشهرته رضا غازى على 54665 صوت وحصل السيد الخضر على جوهر على 53979 صوت

بينما حصل وليد شوقى شاكر حامد وشهرته وليد شوقى مرشح مستقبل وطن على 48725 صوت وحصل النائب بسام منصور اليمانى محمد فليفل وشهرته بسام فليفل على 46101 صوت

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بدائرة طلخا 456168 ناخب وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 103650صوتا، وإجمالي الأصوات الباطلة 1915 صوت وإجمالي الأصوات الصحيحة 101735 صوت.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.