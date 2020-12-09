شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددى لدائرة دكرنس تقدم «فرعون» و«أبوالعلا» و«رضوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الخامس ومقرها مركز شرطة دكرنس وتضم مراكز «دكرنس وبني عبيد، وشربين» بمحافظة الدقهلية، الليلة، بعد الحصر العددي تقدم وليد فتحي فرعون، وأشرف الشبراوي أبوالعلا، والنائب الدكتور مكرم رضوان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وحصولهم على أعلي الأصوات في الدائرة.

وحصل وليد فتحي فرعون على 85 ألف و505 صوتا، وأشرف الشبراوي أبوالعلا، على 76 ألف و615 صوتا، والنائب مكرم رضوان، مرشح حزب الشعب الجمهوري على 76 ألف و289 صوتا.

بينما حصل نصحي على البسنديلي على 74 ألف و613 صوتا، وشوقي عبدالعليم موسي، على 67 ألف و307 صوتا، وأشرق الحصي على 73 ألف و127 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بدائرة دكرنس 628 ألف و186 ناخب وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 155 ألف و534 صوتا، وإجمالي الأصوات الباطلة 4382 صوت وإجمالي الأصوات الصحيحة 151 ألف 152 صوتا

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.