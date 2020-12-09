شكرا لقرائتكم خبر عن «ويليام شكسبير».. ثاني شخص في العالم يتلقى لقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن حصلت السيدة مارجريت كينان على لقاح فيروس كورونا، كأول شخص في العالم يتلقي اللقاح، كان «ويليام شكسبير» بريطاني عمره 81 عاماً، ثاني شخص في العالم يتلقى لقاح فيروس كورونا في بريطانيا بمستشفى كوفنتري الجامعي.

تقع مستشفى كوفنتري الجامعي، على بعد 30 كيلومترا من مدينة ستراتفورد أبون إيفون، مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر الإنجليزي الشهير«ويليام شكسبير«، بحسب ما نقلت»رويترز«.

لم يسلم «ويليام شكسبير» من تغريدات مستخدمي تويتر، فتداولوا تغريدات يمزحون فيها على «ويليام شكسبير» مثل «ترويض الإنفلونزا» على غرار اسم مسرحية الكاتب الإنجليزي (ترويض النَمِرة) و«سيّدا كورونا» على غرار اسم مسرحيته (سيّدا فيرونا)،..الخ.

هذا وقد انطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا، بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح شركة فايزر، في ايام حاسمة في مواجهة جائحة كورونا، حيث تم إيصال اللقاح إلى مستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة.