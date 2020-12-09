شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددى لدائرة بلقاس تقدم «قرقر» و«الزكى» و«عجينة» الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات، بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلقاس، والتي تضم «مركز بلقاس والستاموني وجمصة» بالدقهلية، الليلة، بعد الحصر العددي تقدم النائب وحيد قرقر، واللواء فايق الزكي، وحصولهما على أعلي الأصوات.

وأعلن رئيس اللجنة حصول النائب وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن على 93 ألف و250 صوت، واللواء فايق الزكي، مستقل، على 55 ألف و642 صوتا.

بينما حصل عوض محمد عبدالفتاح على 53 ألف و350 صوتا، والنائب إلهامي عجينة مرشح حزب المؤتمر على 35 ألف و131 صوتا ليخرج بذلك من المنافسة

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بدائرة بلقاس 386 ألف و250 ناخب، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 121 ألف و399 صوت، وعدد إجمالي الأصوات الباطلة 2520 صوت وإجمالي الأصوات الصحيحة 118 ألف و879 صوتا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.