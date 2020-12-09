شكرا لقرائتكم خبر عن تفريق أنصار مرشح قليوب الخاسر لاعتراضهم علي نتيجة إعادة النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من تفريق أنصار مرشح قليوب الخاسر في انتخابات الإعادة بدائرة قليوب والقناطر والذين تجمعوا بمحيط لجنة إعلان النتيجة العامه وحاولوا الاعتراض على النتيجة التي أظهرت خسارة مرشحهم أمام مرشح مستقبل وطن.
وكانت لجنة الانتخابات بالدائرة الرابعة بقليوب والقناطر أعلنت نتائج الحصر العددي بنتيجة الانتخابات التي جرت بين المرشح المستقل عزت كريم مستقل ومرشح مستقبل وطن درويش مرعي وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 81896 صوتا والباطله 4877 صوتا وحصل درويش مرعي مرشح مستقبل وطن على 41525 بينما حصل عزت كريم مستقل على 40371.
وأجريت الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم «قليوب والقناطر» وتنافس عليه «درويش مرعي» مستقبل وطن و«عزت كريم» مستقل وسط اجواء إنتخابية ساخنة بين المرشحين .
فيما تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية غلق اللجان الانتخابية وبدء فرز الاصوات وذلك خلال ترأسه لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام
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