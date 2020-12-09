شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يعلن تخفيض الرسوم الدراسية لأبناء العاملين المحالين للمعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على إنه تكريما للعاملين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الجامعة- فقد وافق مجلس جامعة القناة على تخفيض نسبة الرسوم الدراسية لأبناء العاملين بالجامعة المحالين للمعاش المقيدين للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى والمتقدمين للتسجيل بمرحلة الدراسات العليا.

وافق رئيس الجامعة على منح أبناء العاملين المتوفين اثناء الخدمة تخفيضا للرسوم الدراسية؛ وذلك اعتبارا من العام الدراسى الحالي ٢٠٢٠_٢٠٢١ وذلك طبقا للضوابط والمعايير التي اقرها مجلس الجامعة.

وشملت قرارات تخفيض الرسوم الدراسية البرامج المميزة والتقليدية لمرحلة البكالوريوس بنسبة ٥٠٪ لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أما ذوي الاحتياجات الخاصة فيتم إعفاؤهم من الرسوم بشكل كامل .

وعن البرامج المهنية بمرحلة الدراسات العليا فتمت الموافقة على تخفيض ٥٠٪ للعاملين بالجامعة و٣٥ ٪ لأبناء العاملين، وأبناء أعضاء هيئة التدريس و٥٠٪ لذوي الاحتياجات الخاصة.