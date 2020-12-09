شكرا لقرائتكم خبر عن « الأوقاف»: 125 مليون جنيه لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف (25) مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كدفعة ثانية هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس ، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس خلال عام 2020م (50) مليون جنيه .

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع ، واهتمامها ببناء الإنسان المصري ، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية ، وفي ضوء ما تقتضيه شروط الواقفين .

كما اعتمد الوزير تحويل (25) مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم كدفعة ثانية لهذا العام ، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف خلال عام 2020م (75) مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم .

ليبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال العام الحالي 2020م (125) مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف .