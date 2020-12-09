شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال البحر الأحمر والقاهرة داخل استراحة الملك فاروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على كورنيش النيل غرب حلوان تقع الاستراحة الشتوية للملك الفاروق التى سميت بمتحف ركن فاروق، وتعتبر هذه المحطة الثالثة التى زارها أطفال مشروع أهل مصر للأطفال الدمج الثقافي الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظتى البحر الأحمر والقاهرة، حيث يتكون المتحف من مبنى على قارب يتوسط حديقة مليئة بالاشجار، والمبنى ينقسم لثلاث أدوار الارضى للخدم، الدور الأول للإستراحة فى صالة الإستقبال حيث توضع المقتنيات الفريدة ويتوسط القاعة تمثال ضخم من البرونز يجمع بين الفن الفرعونى واليوناني لعازفة على آلة الهارب بشكلها البدائى والتى كانت تتكون من 8 أوتار و تطورت فيما بعد حتى تضاعفت عدد اوتارها وأصبح حجمها يفوق حجم الإنسان، كما تضم القاعة تمثالين لإمرأتين أحدهما وجهها مغطى وأخرى ليمثلان وجهتى مصر القبلى والبحرى، وفى التراث الشرقى يوجد غرفة الطعام وأثاث تم نقله من إستراحة الهرم ومعلق على جدرانها لوحة تمثل العرس الفرعونى، بالإضافة لغرفة الملك وغرفة أخرى للملكة يربط بينهما بلكونة كبيرة وضع فيها مجسم لمدينة الأقصر ومعابدها وطريق الكباش.

وبعد جولتهم فى المتحف استكملت الرحلة بالحديقة اليابانية، التي أنشأها المهندس المعمارى ذو الفقار على الطراز الاسيوى وفقا لما شرحته "ايمان شوكت" مرشدة الجولة، موضحة أنه بناها لترمز لحضارات الشرق لذا أطلق عليها "كشك الحياة الآسيوي" وتضم بداخلها مجموعة من الأشجار النادرة والألعاب الترفيهية، التحف والمقتنيات مثل ثلاث تماثيل لقرود ترمز للحكمة الإلهية، تمثال لإمرأة تغمض عينيها يسمى بوجه الحياة، بالإضافة لتمثال عند البحيرة ل "شيبة " يلتف حولة 48 تمثالا، كما أطلق عليه البعض تمثال على بابا و الاربعين حرامى، واستمتع الأطفال بوقتهم داخل الحديقة واللعب والمرح وسط أشجارها.