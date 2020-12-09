شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة للدائرة السابعة بالدقهلية.. الحديدى 56 ألف صوت والأمير 33 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشار إلى إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 320 ألف 935 ناخبا، وإجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 79 ألف 464 ناخبا وأجمالي الأصوات الباطلة 2422 صوتا وإجمالى الأصوات الصحيحة 77 ألف و 44 صوتا، ونتج عنه حصول كل من المرشحان أحمد الحديدي مشمش، ومجدى محمد الأمير، على أعلى الأصوات .

وحصل المرشح أحمد أحمد الحديدي مشمش وشهرته أحمد الحديدي على 56 ألف و956 صوتا، بينما حصل مجدى محمد على الأمير وشهرته مجدى الأمير، مرشح حزب مستقبل وطن، على 33 ألف و509 أصوات.

فيما حصل إيهاب صلاح احمد العميرى وشهرته إيهاب العمدة 32 ألف و 444 صوت وحصول أحمد محمد محمد سمرة على 31 ألف و179 صوتا.

يذكر وبدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء، وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبون فى كل لجنة فرعية، وما حصل عليه كل مرشح، ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته وتجميع الحصر العددي لدائرة الانتخابية الواحدة.

وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج اللجان الفرعية، تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج، ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة، وإعلان هذا الحصر، ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.

ووفقا لنص القانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.