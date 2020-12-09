شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية بجهاز تشغيل الشباب بالجيزة براتب يصل لـ5 آلاف.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل جهاز تشغيل بمحافظة الجيزة، اليوم وغدا الخميس الراغبين فى الحصول على فرص عمل، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا، حيث أكدت المحافظة أن الشركة تفضل قاطنى مناطق "بنى سلامة وأوسيم والهرم، فيصل والبدرشين وسقارة وكرداسة والشيخ زايد وأكتوبر".

وأوضحت المحافظة أن الوظائف المطلوبة هى :

- أخصائى مبيعات: "مؤهل متوسط وفوق متوسط – مظهر جيد – السن لا يزيد عن 30 سنة – خبرة سنة على الأقل – السن لا يزيد عن 30 سنة – عدد ساعات العمل من 8 لـ 10 ساعات – المرتب من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه ".

- سائقين درجة أولى وثانية وثالثة : " المؤهل من محو أمية حتة متوسط – السن لا يزيد عن 30 سنة – خبرة سنة على الأقل – عدد ساعات العمل من 8 ساعات لـ10 ساعات – المرتب درجة ثالثة 2900 جنيه ودرجة ثانية واولى 3300 جنيه"



- عمال انتاج: " المؤهل متوسط - السن لا يزيد عن 30 سنة – عدد ساعات العمل من 8 لـ 10 ساعات – المرتب 2250 جنيه"

- عمال خدمات – نظافة – : "المؤهل بون أو ابتدائى أو محو أمية أو اعدادية - السن لا يزيد عن 30 سنة – عدد ساعات العمل من 8 ساعات – الراتب 2250".



