شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: الوقت سيظهر التأثيرات الإيجابية للقاح كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الإعلامى وائل الإبراشى أثناء حديثه على مباراة برشلونة وأداء ميسي، قائلا: "الأداء في الملعب مثل الأداء في كل مكان يحتاج عوامل نفسية واجتماعية وميسي يبحث عن مكان به أموال أكثر ويطيح بالكرة في أي مكان، ولست من أنصار ميسي أو كريستيانو رونالدو".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أن الوقت سيبين التأثيرات الإيجابية للقاح كورونا الجديد، موضحاً أن التطعيمات أنقذت البشرية من كثير من الأمراض.

وأكمل تاج الدين، أن التطعيم سجل بطريقة عاجلة فيما سمي بتسجيل الطوارئ، كما أن النتائج على أرض الواقع هى التى ستحدد نتيجة التطعيم الإيجابية للقاح كورونا، موضحاً أن شركة فايزر استخدمت طريقة جديدة في لقاح كورونا تعتمد على تقوية الأجسام المضادة.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر حالياً في الوضع الأمن بالنسبة لإصابات فيروس كورونا، مطالباً المواطنين بتوخي الحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا.