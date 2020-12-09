السكة الحديد تحدد 6 طرق للإبلاغ عن حالات التحرش بالمحطات والقطارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت هيئة السكة الحديد 6 طرق للإبلاغ عن حالات التحرش فى القطارات والمحطات ضمن حملتها التي أطلقتها بالاشتراك مع المجلس القومى للمرة تحت عنوان "السكة الحديد أمان"، وثمثلت فى إحدى الطرق التالية: - الخط الساخن: 15047 - أحد العاملين في سكك حديد مصر - أحد فريق من المتطوعين موجود في المحطات - مكتب خدمة العملاء في المحطة - الموقع الالكتروني لهيئة السكة الحديد على شبكة الانترنت - الإيميل [email protected]



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