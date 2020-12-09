شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائى للجنة العامة بالمرج.. رضا البنا 18616صوتا وعيد هيكل 12890 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان الإحصائى الذى أعلنته اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة المرج في محافظة القاهرة، عن نتائج فرز الأصوات، فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2020، والتى أظهرت حصول المرشح عيد هيكل على 12890 صوتا، فيما تفوق المرشح محمد رضا البنا بحصوله على 18616 صوتا. وجاءت نتائج فرز الأصوات وفقا للبيان الإحصائى، كالتالى: وجاءت نتائج فرز الأصوات وفقا للبيان الإحصائى، كالتالى: إجمالى عدد الناخبين: 34556 الأصوات الباطلة: 3050 الأصوات الصحيحة: 31506 عيد عبدالله هيكل: 12890 صوتا محمد رضا البنا: 18616 صوتا ووفقا لنص القانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل. يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، وتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

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