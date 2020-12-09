السيسى يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى تفعيل أطر التعاون المشترك.. صور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، فى باريس مع جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن "لارشيه" أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى فرنسا، والى مقر مجلس الشيوخ، منوهاً بالعلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والفرنسي، وموضحاً حرص فرنسا على تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن امتنانه لزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التى تربط بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، خاصةً فى شقها البرلمانى من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم فى تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائى المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى المجالات السياحية والثقافية والتنموية.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتقديرات حول مجمل القضايا فى منطقة شرق المتوسط والشرق الاوسط والرؤية المصرية الشاملة تجاه التحديات المتعددة التى تواجه المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف واستعادة الامن والاستقرار فى الدول التى تعانى من ازمات، حيث ثمن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جهود مصر فى هذا الصدد، معرباً عن مساندة فرنسا لمصر ودعمها لدورها المحورى المتزن فى منطقة الشرق الاوسط.