شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": مخزون الأرز يكفى 6 أشهر ورصيد الزيت 5 والسكر 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر، ويتم ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أول بأول وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات البديلة فى الأسواق الأخرى.

وأكد التقرير أن مخزون الأرز يكفى احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 6 أشهر ورصيد السكر 7 أشهر، كما أن مخزون الزيت يكفى احتياجات السوق لما يقرب 5 أشهر، بجانب أيضا التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

يأتي ذلك في الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيا لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .