شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نعمل على ضبط قناة "مدرستنا 2" تقنيا حتى الخميس وبدء الدروس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل على ضبط قناة "مدرستنا 2" تقنيا، حتى مساء الخميس 10 ديسمبر، ثم يشرح خبراء المناهج والتقييم الكثير عن طرق المذاكرة والأسئلة الجديدة، أيام الجمعة 11 ديسمبر والسبت 12 ديسمبر، بينما تبدأ الدروس نفسها يوم الأحد 13 ديسمبر، وفقا لما صرح به عبر حسابه على فيسبوك.



وزير التعليم

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، عبر فيسبوك، قالت عن القناة الجديدة: "إذا كنت طالباً فى المرحلة الثانوية، تستطيع الآن الفهم بالطريقة التى تفضلها، سواء كانت الكلام والشرح المباشر أو التجارب العملية أو الصور والخرائط العقلية.

ولذلك تتيح "مدرستنا 2" الوسائل والطرق المختلفة والمتعددة للمذاكرة التى تعتمد على الفهم وتساعد الطلاب على معرفة كيفية استخدام المصادر المختلفة لتحقيق أفضل المخرجات لعملية التعلم ومعرفة كيفية حل الاختبارات على طريقة نظام التقييم الجديد، نشيرة إلى القناة تنطلق عبر التردد 12206 الاستقطاب رأسى، معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قناة مدرستنا 2 لطلاب الثانوى العام، سوف تساعد الطلاب فى الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة، بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان، وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وتعتمد أسئلة التقييم فى الثانوية العامة على فهم نواتج التعلم، حيث تأتى أسئلة الامتحان من المنهج وليس من الكتاب، كما تركز على الاختيار من متعدد والتصحيح الإلكترونى وتم تطبيق التقييم الجديد على طلاب الثانوى العام خلال العام الدراسى 2018، ويستفيد منه قرابة 1.8 مليون طالب وطالبة فى الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى العام، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة فى التقييم تركز على تطبيق التعلم من أجل تخريج طالب قادر على التفكير والتعايش وقبول الأخر كقيم مجتمعية مهمة، إضافة إلى استمرار الطالب فى التعلم مدى الحياة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن إطلاق قناة مدرستنا 2 العمل ببث تجريبى حيث يتم إضافة المواد التعليمية يوما بعد يوم، موضحا أن محتوى القناة يتم بناؤه بطريقة مختلفة حيث يقوم فريق متخصص من المركز القومى للمناهج والمركز القومى للامتحانات، بتقديم شرح مبسط على طريقة نظام التقييم الجديد لمساعدة الطلاب على معرفة كيفية المذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ.

وأوضح وزير التربية والتعليم: يتم إضافة الحلقات التعليمية التى يقدمها مدرسين أكفاء فى المواد المختلفة والمتابعة عن طريق المراجعة الأسبوعية وتقديم شرح لمعرفة كيفية حل الاختبارات التى تقيس مخرجات التعلم،و تقدم القناة شرح لمناهج المرحلة الثانوية، كما يتم إتاحة الفيديوهات عبر اليوتيوب، فضلا عن المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة التى أطلقتها الوزارة مؤخراً.