اليوم.. الحكم على 271 متهمًا بقضية "حسم ولواء الثورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تصدر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، الحكم على 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.