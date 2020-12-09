شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددي لدائرة منية النصر.. تقدم «نور الدين» و«الحداد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات دائرة منية النصر والتي تضم مراكز «منية النصر، وميت سلسيل، والكردي، والجمالية» بالدقهلية، بعد الحصر العددى لجميع اللجان الفرعية بالدائرة، في جولة الإعادة تقدم المرشحان خالد الحداد «مستقل» ومحمد خالد نور الدين«مستقبل وطن» وحصولهما على أعلي الأصوات.
حيث أعلن رئيس اللجنة العامة حصول المرشح خالد مصطفي كامل عبدالسلام وشهرته خالد الحداد على 54082 صوتا، وحصول المرشح محمد نجيب خالد نور الدين على 52067 صوتا،بينما حصل المرشح عماد حمدي الحديد على 50879 صوتا، وأحمد سعد الله الهواري على 49886 صوتا.
وبلغ عدد الناخبين المقيدين بدائرة منية النصر 340 ألف و22 ناخبا، واجمالى من أدلوا بأصواتهم 105 ألف و405 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 1948 صوتا، وعدد الأصوات الصحية في جميع اللجان 103 أف 457 صوتا.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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