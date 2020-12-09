شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة المنيا تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة ونبذ العنف ضد المرأة بفرع ثقافة المنيا، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في الملتقى السادس لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث شارك قصر ثقافة المنيا بإفتتاح معرض فنون تشكيلية يضم العديد من اللوحات الفنية ضد العنف والقهر للمرأة من نتاج الورش المقدمة لفنانى القصر، ونتاج عمل الأطفال مع مشرفى الفنون التشكيلية بالقصر، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجارى، وقام بإفتتاحه د. رانيا عليوة مديرة القصر، د.منال أبوسمرة رئيس المجلس القومى للمرأة، بينما قدمت فرقة كورال الأطفال عرض فنى متنوع تضمن مجموعة من الأغانى منها أمى «يا نور بيتنا» قدمتها هدى، فاطمة، «فى الكتب قرينا» من غناء منه محمد محمود، «سيادة المواطن» إبراهيم أدهم، «أنا كتكوتة» أيتن سيد، بقيادة المايسترو عصام الشاذلى .

قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى بقيادة المايسترو احمد الدسوقى،

بالإضافة إلى عرض سينما الاطفال بعنوان «التصالح» ويتحدث عن كيفية تصالح الإنسان مع الظروف الطبيعية المحيطة به من شتاء قارص وأمطار وثلوج وشمس حارقة، كما نفذت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية عن مظاهر فصل الشتاء قدمتها سناء فهمى، كما قام قصر ثقافة مغاغة بعرض فيلم سينما بعنوان «كليم الله» تدورأحداث الفيلم حول قصة حياة النبي موسى عليه السلام الذي لقب بـ«كليم الله موسى»، وتبدأ أحداثه من قبل ميلاد موسى عليه السلام، ويتناول العمل تلك الفترة من الزمن كمدخل لبداية مرحله جديدة من الظلم والتي عادة تأتى قبل نزول نبي أو رسول

عقدت مكتبة شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان «إثارة الدفاعية لدي الطلاب بالتعليم» حاضرها إسماعيل محمد عباس وتحدث عن أهمية التعليم في حياة الفرد والمجتمع، بينما ناقش بيت ثقافة دلجا كتاب بعنوان «حوارات الشباب» ناقشه على حسن أحمد، وأقام بيت ثقافة بنى مزار محاضرة بعنان «الإزدحام أهم أسباب إنتشار فيروس كورونا» قدمتها وفاء حسين محمد وتحدثت عن أهمية إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تباعد وإرتداء الكمامات وغيرها للحفاظ على صحتنا وسلامة المحيطين بنا .