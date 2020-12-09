شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لعلاج غير قادرين بالمجان برعاية الدكتور هشام عبدالقادر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور هشام عبدالقادر استشاري جراحة الأطفال بالبدء بمبادرة لعلاج المرضى الغير مقتدرين بالمجان دعما منه لغير القادرين على تكلفة العلاج والجراحات وذلك في لقاء مع برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثى.

و يعد الدكتور هشام إحدى الكوادر النادرة في مجال جراحات الاطفال عالميا حيث أنه حاز على العديد من الجوائز العالمية في مجال البحث العلمي في أمراض الدم والأورام السرطانية للاطفال وزراعة الكبد للاطفال منها جائزة رابطة جراحي الاطفال العرب بتونس ومؤتمر جمعية أمراض الدم والأورام كما قام بتدريب العديد من الكوادر في كلا من سانت لوك بروكسل، وسنسناتي بالولايات المتحدة والمستشفى الملكية باسكوتلاندا والعديد من الدول العربية قبل أن يأخذ قرار بالاستقرار بوطنه الام جمهورية مصر العربية وذلك لمشاركته بدور فعال في التنمية المجتمعية المستدامة ولتحمله المسئولية في زمن فيروس كورونا المستجد ولعلمه باحتياج مصر لكل طبيب في جميع التخصصات لمحاربة هذا الوباء هولاء هم جيش مصر الأبيض.

ذلك وقد قامت شركة الذهب ميديا للإنتاج والتوزيع بالتعاقد مع دكتور هشام على عدد من الأعمال الفنية والتوعوية لترسيخ مبادئ الأسرة والمجتمع والنهوض بصحة فلذات أكبادنا ولتشجيع باقي الجيش الابيض والحملة بعنوان ( اطمن انت مش لوحدك) وستكون باكورة هذه الأعمال برنامج توعوي بأسم ( يتربى في عزك ) ويعد هذا البرنامج فريدا من نوعه

وقد شارك في هذه المبادرة دكتورة نهاد سنان استشاري الصحة النفسية والدكتورة هبة الخربوطلى أخصائية التغذية للأطفال والدكتورة رشا طريف أخصائية الغدد والسمنة والدكتورة شيرين عامر استشاري طب الأسرة والاستاذ يوسف السباهي اخصائي الاتيكيت والموضة.