شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر يحكى موقف يكشف صلابة الوحدة الوطنية.. ويؤكد: سر حقيقى لقوة هذا الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكى الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إحدى المواقف التي صادفته تدل على تماسك الشعب المصرى الذى لا يستطيع أحدا ضرب أحدا وطنيه رغم محاولات أعدائه المتربصين بالمرصاد لكل شاردة وواردة.

كتب الدكتور هانى الناظر، عبر حسابه بموقع فيس بوك، إحدى المواقف لمريضة قبطية، قائلاً:"هاحكي لحضراتكم موقف لطيف جدا حصل معايا في العيادة النهاردة كنت بكشف علي طفلة جميلة مع والدتها وبعد ما خلصت وبتكلم مع الأم وحبيت اشرح لها حاجة وكعادتنا في الكلام قلت لها صلي على النبى فردت عليا بسرعة قائلة عليه الصلاة والسلام".



هانى الناظر عبر فيس بوك

وأضاف :"وبعد ما خلصت الكلام وبدأت اكتب بيانات الطفلة وبقول لها اسمك أيه يا قمر فقالت لى كارولين مجدى فنظرت للام وابتسمت فردت بضحكة من القلب".

واستطرد:" وقالت لي يا دكتور احنا شعب واحد وبنعبد رب واحد فقلت لها صحيح والله …أنا ليه بحكي لحضراتكم الموقف الرائع ده ؟ علشان اقول لحضراتكم هذا هو السر الحقيقي لقوة هذا الشعب وصلابته واستحالة أن تستطيع أي قوة في العالم (بإذن الله طبعا ) تقدر توقعه او تقسمه".