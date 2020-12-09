شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد صرف 50 مليون جنيه لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كدفعة ثانية هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس خلال عام 2020م 50 مليون جنيه .

وذكر بيان للوزارة اليوم أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصري، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفي ضوء ما تقتضيه شروط الواقفين.

كما اعتمد وزير الأوقاف تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم كدفعة ثانية لهذا العام ، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف خلال عام 2020م 75 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم .

وقالت الوزارة إنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال العام الحالي 2020م 125 مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف .