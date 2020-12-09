شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى للجدة مارجريت سيدة لقاح كورونا رقم 1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة من الأطباء والممرضين على إقامة ممر شرفي لمارجريت كينان، أول سيدة بالعالم تحصل على لقاح كورونا.

وقالت أول سيدة في العالم تحصل على لقاح كورونا: "أشعر بامتنان كبير كونى أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمناها، لأنها تعنى أنه يمكنني أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد".

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية عن السيدة البالغة من العمر نحو 91 عاما قولها: "نصيحتى لأى شخص عارض اللقاح هو أن الحصول عليه.. إذا كان بإمكانى الحصول عليه في عمر 90، فيمكنك الحصول عليه أيضًا".