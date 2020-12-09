شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: امتحانات الفصل الدراسى الأول ستتم إلكترونيا أو بالحضور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن الوزارة على تواصل مع المهندس محمود الكومى مبتكر روبوت لإجراء مسحة فيروس كورونا.
وأضاف خلال استضافته فى برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، تقديم الإعلامية جيهان لبيب، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستتم سواء إلكترونية أو بالحضور المباشر، وفق تقدير كل رئيس جامعة، ووفقا الكثافات العددية والأمور تحت والسيطرة، ولا يوجد لدينا حتى هذه اللحظة أى قرارات أخرى بشأن هذا الأمر.
وأشار إلى أن الجامعات تتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب غير الملتزمين بإجراءات الوقاية من كورونا.
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