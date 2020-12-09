الأمن العام يضبط المتهمين بسرقة 2 مليون و443 ألف جنيه من داخل مصنع بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم من ضبط المتهمين بسرقة 2 مليون و443 ألف جنيه قيمة مرتبات الموظفين من داخل مصنع فى الشرقية.

تلقى قسم العاشر من رمضان بلاغا من مسؤول حسابات مصنع 44 سنة بالمنطقة الصناعية دائرة القسم، أنه حال نومه بمكتبه الكائن بالطابق الأول بالمصنع قاما مجهولان بالطرق علي الباب والنداء عليه

ولدي فتحه الباب فوجئ بهما يرتديان كمامات طبية وتهديده بفرد محلي وسلاح أبيض "سنجة" وقاما بإيثاقه والاستيلاء علي 2 مليون و443 ألف جنيه قيمة مرتبات الموظفين "من داخل دولاب مفتوح بحجرة ملحقة بمكتبه" ولاذا بالهرب.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى في الشرقية إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم تشكيل عصابي تخصص فـى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه يضم فني نسيج بذات المصنع، سائق، حداد ، عاطل سبق اتهامه فى قضية قتل مقيمين بلبيس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم عدا الرابع وبحوزتهم "فرد محلي و طلقتين من ذات العيار - 4 هواتف محمولة- سيارة ملاكي " المُستخدمة فى الواقعة قيادة الثالث".

وإعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط من الأول حيث اتفق معهم على سرقة مرتبات العاملين بالمصنع لعلمه بمواعيد صرف المرتبات وقيام الثاني بإحضار السلاح المضبوط، وأرشدا عن 2 مليون و340 ألف جنيه - فرد محلي - سلاح أبيض - 2 كمامة سوداء المُستخدمتين فى الواقعة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.