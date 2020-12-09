شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي: مصر جاذبة للاستثمار الخارجي.. وزيارة الرئيس لفرنسا موفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدبلوماسية السياسية تفتح المجال للدبلوماسية الاقتصادية وما حدث من حفاوة في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا تؤكد على دلالات مهمة وكان للرئيس رسائل مهمة.

وأضافت الوزيرة خلال مداخلة على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الزيارة كانت موفقة ومازالت تحمل العديد من النشاطات.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي انه تم توقيع اتفاقيات تنفيذ برامج ومشروعات بقيمة 715 مليون يورو تخص عدد من المجالات منها التعليم والنقل وهناك اتفاقية خاصة بمعالجة الصرف الصحي بحلوان.

وأوضحت أن مصر تتلقى إشادة كبيرة خلال الاجتماعات في ظل صمود ومحافظة مصر على التوازن بين البعد الصحي والتشغيل في ظل أزمة كورونا وكان للقاءات أبعاد استراتيجية واقتصادية وسياسية وكان هناك اهتمام من الشركات الفرنسية لتصبح جزء من العمل داخل مصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي مصر دولة جاذبة للاستثمار وهناك منافسة للشركات الأجنبية للعمل في مصر مشيرة إلى أن قطاع النقل من القطاعات المهمة للشركات الفرنسية وأن تمويلات وكالة التنمية الفرنسية أقل تكلفة من صندوق النقد الدولي.

وأشارت «المشاط» إلى أنه سيتم عرض فيلم غدا لتوثيق العلاقة بين مصر ووكالة التنمية الفرنسية على مدار السنوات الماضية خاصة انها مشروعات تفيد المواطن في مجال التنمية المستدامة.