شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتوعية بخطورة الإدمان للعاملين بمجلس مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان وتعاطي المخدرات بمجلس الوزراء، ندوة حول رفع الوعى المجتمعى بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتور محمد رمضان ممثل صندوق مكافحة الادمان وتعاطي المخدرات والعاملين بمجلس المدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح في كلمته على أهمية مناقشة خطورة تعاطى وإدمان المخدرات وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة وكيفية علاجة وطرق الشفاء من الادمان والمخدرات.

وقال الدكتور محمد رمضان منثل صندوق مكافحة الادمان، إن الندوة ركزت على التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ودوره في مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن للصندوق ودوره في العلاج والتعريف ببعض أنواع المخدرات المنتشرة وتأثيراتها المختلفة وشرح ماهية الكشف المبكر عن المخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة والإجراءات القانونية التي يتم إتخاذها حيال من يثبت تعاطيه مخدرات من العاملين من خلال تحليل المخدرات التي تجريه الجهات المختصة بالدولة.

كما ناقشت الندوة كيفية اكتشاف المدمن داخل الاسرة والتوعية بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وعلامات الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطى المخدرات والشائعات المغلوطة المرتبطة بالمخدرات ودور الأسرة والمجتمع في الحد من ظاهرة الإدمان إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدنى في مكافحة الظاهرة باعتباره شريك أساسى في تحقيق جهود التنمية.

وتناول ممثل مكافحة الادمان برامج وآليات مواجهة الظاهرة لحماية ووقاية شباب مصر في جميع المحافظات من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومساعدة من يقع منهم في الإدمان للعودة سليماً معافياً ومشاركاً في تنمية مجتمعه.

وأوضح دكتور محمد رمضان أن الصندوق يعالج من يبادر بالتقدم حالياً للعلاج مجاناً وفى سرية تامة وأنه تم الاعلان عن الخط الساخن (16023 ) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية موضحاً أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة والتحليل من الموظف وإجراء التحليل في حضوره وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريرها وايقاف الموظف بقوة القانون عن العمل.