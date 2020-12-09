شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يوصي باستكمال أعمال التجميل في المنطقة المؤدية للمتحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الشارع المؤدي لمتحف الأقصر ومستشفى الأقصر العام مشددا على ضرورة استكمال أعمال التجميل في تلك المنطقة المؤدية لمتحف الأقصر وذلك استعدادا لنقل معدية الأهالى وتخفيف العناء عن كاهل المواطنين.

رافق الهم خلال جولته محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس اسعد مصطفى مدير الطرق، وحسام العمدة رئيس حى شرق.

كما تفقد أعمال الرصف بمنطقة سواقى الصياغ في الشارع الرئيسى والشوارع المتفرعة منه حتى منطقة سيالة بدران.

ووجه محافظ الأقصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال اعمال رصف وترميم كافة شوارع منطقة سواقى الصياغ وتجميلها في اسرع وقت ممكن، كما وجه رئيس الحى بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل.

من جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات ان إجمالى أطوال الطرق التي يتم رصفها حاليا في منطقة سواقى الصياغ تبلغ ١٠ كيلو مترات.