شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب المعالج للطالب يوسف فياض يتهم جامعة سيناء ومستشفى القنطرة بـ«التقصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين مغاوري، الطبيب المعالج للطالب يوسف فياض، إن نسبة الأكسجين في دم الطالب كانت 60% بعدما جاء من القنطرة حيث توجد الجامعة التي كان يدرس بها قبل وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أنه بعد عمل أشعة مقطعية للطالب يوسف كانت النتيجة تشير لإصابة كورونا بنسبة 90 %.

وأكد أن الحالة كانت متأخرة عن اللازم لأنه جاء بعد الإصابة بنحو 10 أيام ما يعني أن الطالب كان ينزل الجامعة ويحتك بالطلاب في ظل إصابته بكورونا.

وتسائل الطبيب المعالج: «لماذا رفضت جامعة سيناء إجراء تحليل كورونا للطالب؟»، مضيفًا: «لم يهتم أحد بمتابعة المخالطين للطالب يوسف المصاب بكورونا».

وتابع سؤاله: «لماذا لا يكون هناك غرفة عزل بالجامعة وطبيب يعالج الطلاب حتى على حسابهم الشخصي؟».

وأوضح أن جامعة سيناء لم تهتم بالطلاب المصابين بكورونا كما أن هناك قصورا في مستشفى القنطرة، متسائلا: «كيف يسمح للجامعة تعمل بدون توفير غرف عزل في ظل حالة الوباء التي نعيشها مثلما تفعل الجامعات الحكومية ذات التعليم المجاني».

وطالب الطبيب المعالج بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعلى رأسها ارتداء الكمامة لأنها تحد من انتشار العدوى إلى جانب تخفيف كثافة الحضور داخل كافيتريات الجامعة.