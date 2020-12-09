شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعلق على جهود المصالحة الكويتية بين «الرباعي» وقطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر على دراية بما يدور من جهود لرأب الصدع بين الرباعي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) وقطر، مؤكدًا أن القاهرة توجه الشكر للدور الكويتي الذي تقوم به لرأب الصدع.

أضاف شكري في لقاء عبر القمر الصناعي ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» أن مصر تأمل دائمًا أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية الشقيقة، متابعًا: «نأمل دائمًا أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية الشقيقة فمصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربي».

شدد وزير الخارجية على أن مصر تسعى لاتفاق يراعي حسن الجوار والتضامن العربي بين الدول العربية، وشدد كذلك على أن أي إتفاق مع قطر لابد أن يراعي عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

ختم شكري بقوله: «سوف نرى مانصل إليه من إتفاق يحقق مصالح مصر وكافة أطراف الدول الرباعية فإذا ما تم اتفاق يحقق المصالح فسيكون تطورًا مهمًا ونثمن كثيرًا جهود دولة الكويت والقيادة الكويتية».