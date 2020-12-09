شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف أعمال المرحلة الأخيرة لمشروع الصرف الصحي بالطارف غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، عن استئناف شركة المقاولون العرب أعمال المرحلة الاخيرة من مشروع الصرف الصحى بالطارف بمسافة 2 كم تقريبا - طريق (قنا / الأقصر) الزراعى.
وأشار رئيس مركز القرنة إلي وصول معدات العمل من مواسير خط الطرد لمحطة الرفع والكمر الحديد والبيارات، وجاري عمل محضر تنسيقي مع الجهات المعنية تمهيدا لبدء العمل.
كان مشروع الصرف الصحى بالطارف قد توقف الفترة الاخيرة، لوجود بعض العراقيل، حيث قام محافظ الاقصر بالتنسيق مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، ونائب رئيس شركة المقاولين العرب، وانتهى الأمر وقتها بإصدار التعليمات للشركة المنفذة للمشروع باستئناف العمل وتم حل جميع المشكلات التى كانت تعرقل تنفيذ المشروع.
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