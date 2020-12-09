شكرا لقرائتكم خبر عن والد يوسف فياض ضحية كورونا بجامعة سيناء: «ابني جاي من القنطرة ميت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء المتوفى بكورونا، إن جامعة سيناء «موبوءة بفيروس كورونا وابنه أصيب بكورونا من أحد الطلاب بالجامعة».

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «ابني جاي من القنطرة ميت».

تابع: «مش عاوزين نرفع قضية ولا تعويض احنا عاوزين يكون فيه ضمير»، مردفا: «ابني توفي في أحد المستشفيات الخاصة بعدما مكث فيها يوم واحد فقط».

وأردف: «بندفع مصاريف كبيرة والطلاب يسكنون في الخارج لأن الجامعة لا تسكن سوى 3 % من طلاب الجامعة».

واستطرد قائلًا إن طالبا بكلية الصيدلة أبلغ الدكتورة بإصابته بكورونا فطلبت منه أن يرتدي كمامتين ويحضر للجامعة، متوقعا أن يكون ابنه انتقلت له العدوى من هذا الطالب.