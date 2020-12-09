شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بقطور فى الغربية: عبد الله أحمد 34 ألف صوت وحسب الله 29 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى دائرة قطور بمحافظة الغربية البيان الإحصائى لنتائج فرز الأصوات، والتى تتضمن حصول المرشح فؤاد حسب الله على 29 ألف 683 صوتا، وعبد الله أحمد على 34 ألف و230 صوتا .

وكشف البيان الإحصائى لدائرة قطور الذى أعلنته اللجنة العامة عن أن عدد الناخبين المقيدين بالكشوف 239 ألف ناخب والذين أدلوا بأصواتهم 65 ألف 323 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1410 أصوات، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 63 ألف و913، وحصل المرشح فؤاد حسب الله 29 ألف 683 صوتا وعبد الله احمد 34 ألف و230 صوتا.

وبدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء، وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبون فى كل لجنة فرعية، وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته، وتجميع الحصر العددي للدائرة الانتخابية الواحدة.

وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج اللجان الفرعية تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر، ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.

ووفقا لنص القانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.