شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: أى دور برد لا يستجيب للأدوية خلال 24 ساعة يجب الكشف فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الجميع يتابع سباقات اللقاحات عن كثف، ونحن نتابع اللقاحات على مستوى العالم، قائلاً: "هدفنا الأمان قبل الفاعلية وجميع اللقاحات أثبتت فاعلية، وسنتابع الآثار الجانبية على اللقاحات جيداً".

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن فيروس كورونا منذ ظهوره لم تختلف الإصابة، وما زال يصيب أجهزة الجسم بنفس الدرجات، ولكن شدة المرض قلت.

وتابع الدكتور حسام حسني، نطمئن المصريين أن الجميع سيحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، كما أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، قائلاً: "بروتوكول العلاج تغير ودربنا جميع الأطباء على بروتوكول العلاج الجديد".

وأكمل حسام حسني، أنه يوجه الشكر لجميع الأطباء الذين حضروا، وكان عددهم 19 ألف طبيب لمعرفة تحديثات البروتوكول، قائلا: "أي عرض يظهر على الأشخاص يجب عليهم الكشف فوراً.. أى دور برد لا يستجيب للأدوية التقليدية خلال 24 ساعة يجب اللجوء للكشف فوراً".