شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: السفينة التركية نفذت 3 انتهاكات وتجاهلت نداءات خفر السواحل الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى، إننا فتشنا سفنا خرقت الحظر المفروض قبالة سواحل ليبيا، والسفينة التركية قامت بـ3 انتهاكات للحظر البحرى، مؤكدا أن تركيا تحتفظ بوجود عسكرى كبير فى مناطق غرب ليبيا.

وأضاف لتصريحات لقناة العربية، أن السفينة التركية تجاهلت نداءات خفر السواحل الليبى، ونحن وتركيا في حرب مفتوحة في ليبيا، مضيفا أن تركيا أغرقت ليبيا بالمرتزقة والعناصر المتطرفة.

وتابع، أن تركيا تريد تأجيج النزاع لتجنب خروجها من ليبيا، وجرى تفتيش السفينة التركية وسنبحث في مصيرها، والسفينة التركية لا تنقل حمولة مشبوهة لكنها دخلت منطقة الحظر.

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت احتجاز سفينة تجارية تركية تحمل العلم الجامايكى خلال رحلة لها إلى مدينة مصراتة غرب البلاد، مشيرة إلى أن ذلك السفينة المحتجزة لم تتمثل لتعليمات قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونقل موقع "m5" التركى عن مصادر بأن الشركة المشغلة للسفينة تواصلت مع طاقمها وأكدت بأن وضعهم جيد، موضحا أن طاقم السفينة مكون من 9 أتراك و7 هنود وأذربيجاني.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية ليبية لـ"الخليج 365" أن القيادة العامة للجيش الوطنى بدأت فى استجواب طاقم السفينة لمعرفة سبب عدم الامتثال لأوامر القوات البحرية ودخول منطقة محظورة، موضحة أن السفينة تحمل أدوية طبية لمدينة مصراتة.