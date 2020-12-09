شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى لدينا توجيه رئاسى بتأمين حصة مصر من آى لقاح فعال ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن اجتماع مجلس الوزراء مع المجموعة الكلية كان يتأكد تنفيذ قرارات الاجتماع السابق بشأن الطواقم الطبية المستلزمات، وتم التأكد بشكل ميدانى من جاهزية المستشفيات من تزايد انتشار والموجه الثانية فيروس كورونا ومتابعة ملف الامصال واللقاحات وتأمين حصة مصر من آى لقاح يثبت نجاحه .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال استضافته لبرنامج 90 دقيقه المذاع الآن عبر فضائية المحور وتقدمه الإعلامية جيهان لبيب، أن هناك توجيه رئاسى واضح بأهمية أن يتم تأمين حصة الدولة والمواطن المصرى من آى لقاح وعلى المواطنين التأكد أن الدولة والحكومة تتحرك بشكل فاعل وسريع لتأمين حصة المواطنين .

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار ، أن مصر كانت تتعامل مع فيروس كورونا كونه مستجد علينا ولا نعرف بشكل قاطع طريقة انتشاره وكيف يدخل على الجسد ويؤثر على الاعضاء الحقيقية، وكذلك كل دول العالم، وأيضا طرق نقل العدوى وفترة فاعلية الفيروس ووقت حضانة الفيروس والآن لدينا مخزون كافى من المعلومات حول الفيروس من معايشة التجربة وأصبح لدينا خبرة ورؤية أكثر شمولية وبالتالى خطط التعامل مبنية على التعامل الواقعى.

وأكد أن لدينا ثقة أكبر وفى البداية كنا نحتاج لتدريب الطاقم الطبى ودائما لدينا سيناريوهات واضحة ولم يتوقف التدريب رغم نق الاعداد المصابة واستعادة ملئ المخازن من الواقيات واختيار أكثر دقة للبرتوكول العلاجى .