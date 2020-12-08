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ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد غرب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمركز، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والعمل لإيجاد حلول مبتكرة من أجل كسب المعركة ضد الفساد، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أبرزت الندوة دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد والممارسات الفاسدة والتزام القطاعين العام والخاص بمعايير ومكافحة الفساد، والوقوف صفا واحدا ضد الفساد وخاصة في أوقات الأزمات كما في الوقت الحالى جائحة «كوفيد 19».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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